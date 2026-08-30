Sanità
30 agosto 2026 alle 11:17
Solanas, ecco gli orari di apertura della Guardia medicaResi noti gli orari della prossima settimana
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Questi gli orari di apertura della Guardia medica estiva di Solanas (frazione turistica di Sinnai), da domani, 31 agosto, al 6 Settembre. Il 31 agosto, il 2, il 3, e il 4 settembre apre dalle 9 alle 18.
Sabato 5 settembre e domenica 6 settembre, la Guardia medica sarà operativa dalle 10 alle 18.
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