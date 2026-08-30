Il parco di Quartello a ridosso di via Fiume a Quartu diventa luogo di incontro, gioco, socialità e coesione, capace di accogliere famiglie, bambini, giovani e cittadini di tutte le età.

Ha preso il via ieri e andrà avanti anche oggi fino a mezzanotte la due giorni in trasferta di Summer Is back l'iniziativa organizzata dal centro commerciale naturale La via del mare con il contributo del Comune che da viale Colombo si sposa appunto a Quartello. Sport , musica, food e aree bambini sono il tratto distintivo dell'iniziativa.

Oggi dalle 18 si parte con il DJ set di Marco Cabras e Giò Dessì e dalle 21, il live dei Cuarto de Cuba, sestetto sardo che porta sul palco la tradizione afro-caraibica attraverso son, bolero, rumba e salsa. «Vedere Quartello così vivo e partecipato è probabilmente il risultato più importante di questa iniziativa», commenta il presidente del Ccn Luca Stocchino, «Summer is Back nasce con l’idea di creare occasioni di incontro e riportare le persone negli spazi pubblici della città. Siamo stati accolti molto bene anche dai residenti del quartiere, e per noi questo è un segnale importante: significa che il parco può essere vissuto come uno spazio di comunità, capace di creare relazioni, partecipazione e nuove occasioni di incontro. La risposta di ieri ci dice che c’è voglia di stare insieme, conoscere le realtà del territorio e vivere questi luoghi in modo nuovo. È una strada sulla quale vogliamo continuare a lavorare».

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