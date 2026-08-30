Nuovi lavori di manutenzione sul guado sterrato tra Villaputzu e Muravera lunedì 31 agosto sempre con la novità del senso unico alternato: non è prevista, come talvolta è accaduto negli anni precedenti, la chiusura al traffico ma un percorso parallelo a senso unico alternato che consente così di limitare i disagi ai numerosi pendolari.

«Il transito a partire dalle ore 7 di lunedì mattina - ha spiegato il sindaco di Villaputzu Pierpaolo Piu – sarà regolato con la presenza del corpo di polizia locale – in ogni caso si raccomanda a tutti gli automobilisti di procedere con la massima prudenza, rispettare le indicazioni degli operatori presenti e mettere in conto possibili rallentamenti». Piu confida «nella collaborazione di tutti, necessaria per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e ridurre al minimo i disagi alla circolazione».

L’ultima manutenzione dello sterrato risale allo scorso 7 agosto. Le risorse per la manutenzione del guado sono state messe a disposizione dalla Regione. In base alla convenzione tra Comune di Villaputzu e Regione ogniqualvolta si creano delle buche o dei dislivelli il Comune incarica la ditta per un pronto intervento. La convenzione ha una validità di 36 mesi (è stata siglata alla fine del 2024) per un totale di 150mila euro.

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