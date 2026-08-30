Il cimitero comunale di Quartu guadagna altre aree verdi. Continua a cambiare volto la parte nuova del camposanto grazie a diversi interventi di abbellimento cominciati ormai da qualche tempo.

Dopo la realizzazione della fontana con la grande statua di un angelo a pochi metri dall’ingresso, sono cominciati i lavori per realizzare una serie di aiuole laddove prima c’erano le sepolture a terra. Scadute le concessioni si è potuto procedere alle traslazioni e organizzare così delle aiuole al cui interno saranno inseriti il prato e piante autoctone come il mirto.

Il cimitero riconquista così piano piano i suoi spazi verdi dopo che anni fa parte di questi erano stati sacrificati per fare spazio alle costruzioni di loculi in un periodo di forte carenza di spazi.

Restano adesso soltanto due tombe a terra che saranno anche queste eliminate alla scadenza della concessione perché per legge non sono più possibili sepolture a terra nei cimiteri sistemati nei centri urbani. In cimitero intanto va avanti il controllo anche delle altre concessioni scadute che riguardano appunto i loculi. I parenti hanno la possibilità o di rinnovare la concessione o di acquistare una nicchia per 99 anni o di trasferire i resti nell’ossario, a meno che non si tratti concessioni perpetue come quelle che venivano concesse prima. Adesso invece il rinnovo della concessione non potrà superare i 30 anni. Tutti i loculi con concessione scaduta vengono contrassegnati con un bollino rosso.

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