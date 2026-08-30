Più chiarezza sul conferimento del "secco" nel contesto del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, dando la possibilità all'utente di conoscere con assoluta certezza, il numero degli svuotamenti dei mastelli col rifiuto secco, a sua carico, per una corretta applicazione della relativa tassa. Una questione di trasparenza insomma. Per questo, il consigliere comunale di minoranza Roberto Loi, capo gruppo di “Uniti per Sinnai”, ha presentato un emendamento con la "Proposta di modifica del regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) con misurazione puntuale dei conferimenti sul secco, approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 29 luglio 2026. Se ne parlerà nella prossima riunione del Consiglio comunale di Sinnai, fissata per l'undici settembre prossimo, già convocata con l'inserimento di questo ordine del giorno.

Il consigliere Loi chiede che dopo l'articolo 12 dell'attuale regolamento recentemente approvato dal Consiglio comunale, sia inserito il seguente articolo: «Art. 12-bis — diritto dell'utente alla verifica dei conferimenti tracciati. Ogni utente ha il diritto di verificare in qualsiasi momento, nel corso dell'anno solare, il numero dei conferimenti registrati a proprio nome dal sistema di tracciamento elettronico adottato dal Gestore, con riferimento alla frazione secca residua, nonché a tutte le altre frazioni di rifiuti, soggette a tracciamento elettronico del contenitore. A tal fine, il Gestore adotta un sistema di accesso idoneo — nella forma ritenuta più adeguata (app; sito internet; notifica sms; notifica whatsapp; altro..), che consenta all'utente di consultare, in tempo reale, il numero cumulativo dei conferimenti registrati dall'inizio dell'anno solare, distinti per frazione, e il numero minimo di svuotamenti applicabile all'utenza nell'anno in corso, ai sensi della deliberazione tariffaria vigente. Le modalità tecniche e operative di accesso al servizio, sono definite con atto del responsabile del servizio, nel rispetto della normativa vigente».

Raffaele Serreli

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