Nella giornata di sabato il primo cittadino di Isili Luca Pilia ha incontrato la Console Onoraria dei Paesi Bassi in Sardegna Cristina Ricci. Un'occasione, quella avuta dal sindaco per illustrare alla rappresentante diplomatica le peculiarità, la storia e la vocazione del territorio isilese. Al centro del colloquio, lo stato dell'arte della comunità locale e la valorizzazione del suo ricco patrimonio storico e culturale, caratterizzato da antiche ed eccellenti tradizioni arrivate fino ad oggi. «Presentare le nostre tradizioni e l'identità di Isili" ha detto Pilia "a una figura istituzionale così rilevante è un ottimo punto di partenza e un segnale di grande auspicio per lo sviluppo di progetti utili alla nostra comunità». Durante il confronto sono state gettate le basi per costruire future sinergie tra la civica amministrazione e il Consolato dei Paesi Bassi. L'obiettivo comune è quello di avviare progettualità condivise negli ambiti della promozione culturale, del turismo e dello sviluppo economico locale, creando un canale diretto di collaborazione e scambio internazionale.

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