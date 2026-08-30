L’inizio dei lavori per la realizzazione del secondo lotto della strada Burcei-Sinnai-Maracalagonis, era stato preventivato per il mese di aprile scorso. Se ne era parlato alla fine dello scorso mese di gennaio in un convegno a Burcei, con i vertici politici e i funzionari della Città metropolitana. Un lotto ed un tracciato di circa 800 metri di lunghezza (partendo dalla periferia di Burcei) per un costo, era stato detto, di circa un milione e mezzo di euro. La necessità di apportare delle modiche progettuali, ha fatto slittare tutto di qualche mese. Presto si dovrebbe tenere la conferenza di servizio che precederà l’inizio dei lavori di questo lotto, col costo salito a quattro milioni di euro per via delle nuove opere messe in cantiere.

La realizzazione dell’intera strada costerà 67 milioni. Già ultimato il primo lotto, di due chilometri, in territorio di Maracalagonis, resterà da realizzare quello più lungo, da 14 chilometri di una strada da 17 chilometri complessivi. Se tutto andrà bene, come era stato annunciato nel convegno di Burcei, questo ultimo lotto sarà avviato nel 2027 con la strada che dovrebbe essere ultimata entro il 2030.

«Per Burcei, questo è un momento storico. La nuova strada – dice il sindaco Marcello Malloru - nasce per dare sicurezza, per avvicinare il paese a Cagliari e hinterland, per facilitare gli interventi dei mezzi di soccorso, per le nostre aziende agricole, per la nostra economia. Questa, non è un’opera di facciata, è un diritto».

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