Disinfestazione contro gli insetti nella notte tra martedì 1 e mercoledì 2 settembre a Sant’Andrea Frius. L’intervento prenderà il via alle 1 di notte e sarà effettuato dalla ditta Nuova Prima «contro insetti alati e striscianti».

Durante il trattamento i cittadini sono invitati ad adottare alcune precauzioni. In particolare, bisognerà tenere le finestre chiuse, evitare di sostare nelle vicinanze della macchina operatrice e lasciare gli animali domestici all’interno delle abitazioni. Dovranno inoltre essere ritirati i panni stesi e, per quanto possibile, le automobili dovranno essere sistemate nei garage o nei parcheggi interni. Attenzione anche agli orti presenti nelle zone interessate dalla disinfestazione: frutta e verdura raccolte dovranno essere lavate accuratamente prima del consumo.

Il servizio sarà svolto da personale specializzato. La ditta precisa inoltre che per l’intervento verranno utilizzati prodotti registrati e autorizzati dal Ministero della Sanità.

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