Cambio al vertice dell'Unione dei Comuni della Trexenta. Il sindaco di Selegas, Alessio Piras, è stato eletto all'unanimità nuovo presidente dell'ente sovracomunale, raccogliendo il testimone di Antonello Perra, sindaco di Siurgus Donigala, al termine del suo mandato. L'elezione, avvenuta con il voto unanime dei colleghi sindaci, segna l'avvio di una nuova fase amministrativa per l'Unione. «Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti i colleghi sindaci per la fiducia che hanno voluto accordarmi», ha dichiarato Piras, sottolineando come la scelta unanime rappresenti «non un traguardo personale, ma un fortissimo segnale politico e amministrativo», indice della volontà condivisa di fare squadra per il bene dell'intero territorio. Insieme al presidente è stato nominato anche il nuovo Consiglio di amministrazione. Vicepresidente sarà il sindaco di Pimentel, Damiano Aresu. Completano l'esecutivo Paola Casula, sindaca di Guasila, Antonello Perra, sindaco di Siurgus Donigala, e Massimiliano Garau, sindaco di Suelli.

Nel suo primo intervento da presidente, Piras ha evidenziato le principali priorità del mandato: «L'Unione si trova ad affrontare sfide cruciali e situazioni importanti che richiedono attenzione immediata, dalle pendenze giuridiche da risolvere fino alla priorità assoluta di potenziare la nostra pianta organica». Per il nuovo presidente, dotare l'ente del personale necessario sarà «il passo fondamentale per garantire servizi efficienti, moderni e capillari a tutto il territorio della Trexenta». Un passaggio, ha aggiunto, che sarà possibile «solamente lavorando uniti e superando i confini dei singoli municipi». Tra i primi messaggi di auguri è arrivato quello della sindaca di Guasila, Paola Casula, che ha ringraziato Antonello Perra «per il lavoro svolto negli ultimi due anni di mandato» e ha rivolto «i più sinceri auguri ad Alessio Piras, eletto nuovo presidente dell'Unione dei Comuni della Trexenta: un incarico importante, che richiede visione e dedizione per un territorio fatto di tante comunità diverse ma legate da una storia e da un futuro comuni». L’assemblea si è tenuta nel Comune di Suelli, con il sindaco Garau che, facendo gli onori di casa, ha dato il benvenuto ai neo eletti sindaci Ignazio Masala (Guamaggiore) e Edoardo Di Martino (Ortacesus) che «entrano ufficialmente a far parte della famiglia dell’Unione dei Comuni della Trexenta».

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