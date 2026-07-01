E' alle battute finali il rifacimento della segnaletica nella zona di Sant’Antonio a Quartu. Gli operai hanno tracciato le strisce attorno a piazza IV Novembre, comprese le zone di fermata dei bus e i parcheggi in modo da mettere un freno alla sosta selvaggia ma anche di evitare manovre sbagliate. Molto spesso infatti c’era chi passava contromano e c’erano difficoltà per i pedoni che dovevano attraversare all’altezza della croce gotica.

Nei giorni scorsi la segnaletica era stata tracciata in via Principessa Jolanda e nelle vie Fadda e Monsignor Angioni. Di seguito stop, linee di mezzeria e attraversamenti pedonali arriveranno anche nelle altre strade che attendono dopo il rifacimento dell’asfalto. Tra queste c’è anche via San Giovanni a Sant’Andrea dove i residenti denunciano la pericolosità della strada senza strisce percorsa ad altissima velocità dagli automobilisti.

Ma se da una parte il rifacimento della segnaletica va avanti a pieno ritmo, dall'altra ci sono ancora diverse strade in centro dove la segnaletica è ormai invisibile e i pedoni devono attraversare tra enormi rischi. E' il caso ad esempio di via Marconi all'altezza dell'incrocio con via Cagliari, ma anche di via la Marmora. Qui era stato deciso di spostare le strisce più avanti in modo che non fossero proprio a ridosso della curva ma ancora l'intervento non è stato attuato.

Intanto a breve dovrebbero essere realizzati in diverse strade della città altri attraversamenti pedonali rialzati e alcune strisce, quelle più pericolose individuate da opportuni sopralluoghi, saranno illuminate.

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