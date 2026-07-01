Ancora disagi a Quartu per i continui stacchi di corrente che stanno creando non pochi problemi ai residenti. Oltre infatti a dover stare senza aria condizionata in questi giorni torridi, molte persone, per via dei continui stacchi, hanno visto andare in tilt gli elettrodomestici. Anche questa volta i problemi si sono manifestati soprattutto ieri notte con la luce che è mancata intorno all'una e mezzo tra via De Gasperi, il quartiere di Santo Stefano e la zona dei musicisti, proprio quella dove si sta costruendo tra le polemiche, la cabina primaria Quartu sud, che dovrebbe portare al miglioramento del servizio.

Alcuni residenti hanno accusato lo stesso disservizio anche stamattina. Ancora una volta i problemi dovrebbero essere dovuti a un sovraccarico considerato il grande uso dei condizionatori in questi giorni di caldo record.

Identico problema si era presentato la settimana scorsa quando Enel aveva evidenziato «un guasto sulla rete di media tensione presumibilmente dovuto alle elevate temperature e alla contemporanea richiesta di grandi quantitativi di potenza elettrica». I continui stacchi di energia avevano interessato soprattutto anche in quell'occasione la zona di Santo Stefano e poi la zona di Sacro Cuore, via Tasso, via Cilea, via Paganini, via Settembrini, via De Candia e tante altre. Questa volta il problema è stato più circoscritto ma ha interessato comunque un'area molto ampia.

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