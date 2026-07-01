L’Estate Suellese riparte dal cinema con la proiezione di “Ziu Paddori”La pellicola propone la trasposizione cinematografica dell’omonima opera teatrale, un classico della tradizione isolana che ha superato un secolo di storia
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Nuovo appuntamento con l’Estate Suellese. Venerdì 3 luglio, alle 21 in piazza San Giorgio, verrà proiettato il film “Ziu Paddori” del regista Marco Melis. L’iniziativa è curata dall’Associazione Santrujosci Obispu.
La pellicola propone la trasposizione cinematografica dell’omonima opera teatrale, un classico della tradizione isolana che ha superato un secolo di storia.
Il lavoro di Melis offre una rilettura del testo originale sfruttando la forza evocativa delle immagini in movimento: particolare rilievo viene dato ai paesaggi della Sardegna rurale, ai costumi dell'epoca e al recupero di atmosfere autentiche, restituendo così un affresco dettagliato del territorio e della vita comunitaria di un tempo.