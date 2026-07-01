Si svolge venerdì e sabato prossimi nella peschiera di San Giovanni di Muravera l'appuntamento col Vermentino Fish Fest, tra enogastronomia (con le specialità preparate a base del pescato della Cooperativa pescatori di San Giovanni) e la buona musica.

Si inizierà il 3 luglio alle 19 all'insegna della buona musica. Si proseguirà alle 21,30 col Gravity Band, il gruppo di giovani talenti che sta conquistando il pubblico di tutto il territorio. Dalle 23 appuntamento con i The Dylan’s Dogs live music. Dalle 24 spettacolo col dj set del Vj Zippy.

Alle 19 di sabato, musica e intrattenimento. Poi la degustazione del buon cibo al suono dei trallalleras e delle launeddas. Quindi apuntamento col Vj Zippy, con Alida Serra Trio, seguiti dagli Skaosss e dal dj set finale degli Usip.

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