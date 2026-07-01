Una visita dentistica del Novecento, col bambino impaurito dentro uno studio cupo, con trapano, teschio e mandibole. Ma il dentista gli regala un'automobilina e l'assistente spalanca la finestra: il bambino sorride e quel gesto se lo ricorderà da grande, quando aprirà un proprio studio dentistico dove luce, colori e il dono di una macchinina rendono serena l'esperienza dei piccoli pazienti. Lo spot L’Odontoiatria Gentile, realizzato dall’agenzia di comunicazione sassarese Mindspot per lo studio dentistico sassarese Yari Basente, ha conquistato ben tre riconoscimenti alla 30esima edizione del Premio Mediastars, il Premio della Pubblicità.

Il corto del regista Alberto Salvucci ha vinto 2 Premi Stella. È risultato Primo Classificato nella categoria Istituzionali istituito per premiare i progetti individuati dalle Giurie per rappresentare al meglio le diverse aree strategiche. Primo posto anche nella Sezione Tecnica Audiovisiva, dopo la valutazione di aspetti quali l’innovazione nell’uso delle tecnologie di ripresa, montaggio, post-produzione, effetti visivi e sonori, oltre alla capacità di migliorare significativamente la narrazione e l’engagement del pubblico.

Terzo riconoscimento la Special Star per la Direzione creativa, premio assegnato ai Tecnici Professionisti per le singole voci di specializzazione professionale relative ad ogni Sezione e assegnato a coloro che hanno ottenuto il maggior punteggio nelle votazioni tecniche di ogni Giuria. Il riconoscimento consiste in un diploma cartaceo e alla pubblicazione di foto e bio della persona premiata nell’albo dei migliori professionisti dell’anno, inserito nell’Annual cartaceo Mediastars. Ha ritirato il premio il Marketing Strategist di Mindspot, Enrico Costa.

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