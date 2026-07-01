Continuano i disagi legati ai ripetuti distacchi di energia elettrica che negli ultimi giorni stanno interessando il centro abitato e il centro storico di Capoterra. Numerose le segnalazioni arrivate dai cittadini, che hanno denunciato blackout frequenti e, in alcuni casi, danni ad elettrodomestici e impianti domestici.

Per fare chiarezza sulle cause dei disservizi, il sindaco, Beniamino Garau, ha contattato i responsabili di Enel, ricevendo aggiornamenti sulla situazione.

«Secondo quanto riferito dall'azienda, i blackout sarebbero stati provocati dalla concomitanza di due fattori: le temperature eccezionalmente elevate, che hanno determinato un forte aumento dei consumi e un conseguente sovraccarico della rete elettrica, e il guasto a una delle cabine principali di distribuzione – spiega Garau -, nel frattempo sono già in corso gli interventi per risolvere il problema. Le squadre tecniche hanno installato un gruppo elettrogeno a supporto della rete e stanno operando sulla cabina interessata con l'obiettivo di ripristinare la piena funzionalità del servizio già nel corso della giornata. Continueremo a monitorare l'evolversi della situazione, mantenendo un contatto costante con i tecnici e informando tempestivamente la cittadinanza sugli sviluppi».

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