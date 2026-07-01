Nuovamente in funzione da oggi la Linea 2 di MetroCagliari per i pendolari di Settimo, Sinnai e Maracalagonis.



Il servizio metrotranviario è stato ripristinato tra San Gottardo e Settimo San Pietro, con una frequenza variabile tra i 20 e i 30 minuti, a conclusione dei lavori di attrezzaggio tecnologico lungo la tratta.

«La riapertura della linea si inserisce inoltre in un piano più ampio di riorganizzazione dei servizi automobilistici integrati». Ripreso anche il servizio di Linea 173 col collegamento in pullman della Settimo Stazione con Sinnai e Maracalagonis .

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