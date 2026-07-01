Primo Consiglio comunale della nuova amministrazione a Ortacesus e Giunta subito al lavoro. A pochi giorni dall'insediamento, il sindaco Edoardo Di Martino ha avviato ufficialmente il mandato amministrativo con la seduta inaugurale dell'assemblea civica, nel corso della quale è stata comunicata la nomina della Giunta, composta dal vicesindaco Diego Marras e dagli assessori Rosemaria Secci e Ignazio Tronci. Per il Comune, che conta 860 abitanti, la normativa prevede infatti un massimo di tre assessori, compreso il vicesindaco.

Al termine del Consiglio comunale, il nuovo esecutivo si è riunito immediatamente per la prima seduta operativa, una scelta che l'amministrazione ha voluto condividere con i cittadini presenti in aula. «Ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato al primo Consiglio comunale e che in queste settimane ci hanno manifestato affetto, sostegno e incoraggiamento», ha dichiarato il sindaco Edoardo Di Martino, sottolineando come la fiducia ricevuta rappresenti «un impegno quotidiano fatto di ascolto e lavoro concreto». L'avvio immediato dei lavori dell'esecutivo segna dunque il primo passo della nuova amministrazione, chiamata ora a tradurre in atti e progetti il programma presentato agli elettori e ad affrontare le principali esigenze della comunità di Ortacesus nei prossimi cinque anni.

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