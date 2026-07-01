È operativo da oggi a Costa Rei (Comune di Muravera) il posto fisso stagionale dei carabinieri. Il presidio resterà in funzione sino al 31 agosto e offrirà un punto di riferimento stabile per residenti, turisti e operatori economici della zona.

La struttura è stata inaugurata nel corso di una breve cerimonia alla quale hanno preso parte il comandante provinciale dei carabinieri di Cagliari, generale di Brigata Luigi Grasso, la sindaca di Muravera Francesca Mattana, il vicesindaco Gianfranco Sestu e la consigliera Ilaria Madeddu. Per il Comune di Castiadas era presente la vicesindaca Ingrid Chantal Magro.

Il presidio come in tutte le ultime stagioni estive è stato allestito negli stabili comunali di via Ichnusa 50 e sarà aperto al pubblico ogni giorno dalle 8 alle 11, garantendo un servizio continuativo per tutta la stagione turistica. Nel comunicato diffuso dall’Arma dei Carabinieri viene sottolineato come “l’attivazione di questo presidio risponde in modo flessibile e mirato alle esigenze di un’area che durante i mesi estivi registra un esponenziale incremento di presenze. La presenza stabile dei Carabinieri in questo snodo strategico consentirà di sviluppare un dialogo costante con la popolazione, residenti e villeggianti, offrendo un punto di riferimento visibile e facilmente accessibile”.

L’iniziativa rientra nel piano predisposto dal Comando provinciale dei carabinieri di Cagliari per il potenziamento dei servizi estivi di vigilanza e controllo del territorio. L’obiettivo è intensificare l’attività di prevenzione, garantire una maggiore presenza sul litorale e assicurare risposte rapide alle esigenze di sicurezza durante il periodo di maggiore afflusso turistico.

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