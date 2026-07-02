Il Consiglio comunale di Villaputzu ha approvato all’unanimità l’adesione alla “rottamazione-quinquies”, consentendo ai cittadini di regolarizzare i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 2000 al 2023 con condizioni più favorevoli. La delibera è stata votata da tutti i 13 consiglieri presenti in quello che era l’ultimo punto all’ordine del giorno del Consiglio di insediamento. Consiglio durante il quale ha prestato giuramento il nuovo sindaco Pierpaolo Piu.

L’iniziativa riguarda sia i tributi comunali sia altri debiti dovuti al Comune. Chi aderirà potrà pagare l’importo dovuto senza alcune somme aggiuntive, come interessi e sanzioni. Potranno essere regolarizzate anche posizioni già inserite nelle precedenti rottamazioni e decadute per mancato pagamento delle rate.

Secondo quanto riportato nella delibera, il Comune ha ancora da riscuotere oltre un milione e centomila euro relativi a crediti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’amministrazione ritiene che l’adesione alla misura possa favorire il recupero di somme difficilmente esigibili, riducendo al tempo stesso il contenzioso e semplificando la gestione delle vecchie posizioni debitorie. Prima del via libera sono stati respinti due emendamenti proposti dal gruppo di minoranza guidato dall’ex sindaco Sandro Porcu. Minoranza che comunque ha votato a favore.

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