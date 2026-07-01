Pesce fresco cucinato al momento e servito presso la peschiera di San Giovanni, formaggio, vino e tanto altro. È il Vermentino Fish Fest, l'evento in programma venerdì 3 e sabato 4 luglio nella peschiera di San Giovanni. Un evento, atteso da residenti e turisti, che unisce enogastronomia locale, musica dal vivo e valorizzazione delle tradizioni del territorio. Accanto ai piatti di pesce (uno dei piatti forti è la fregola con le cozze) e ai calici di Vermentino del territorio, i visitatori potranno prendere parte alle visite guidate con i pescatori e scoprire da vicino i segreti della laguna. Le famiglie avranno a disposizione un’area baby parking dedicata ai più piccoli.

Il programma prenderà il via venerdì alle ore 19 con un sottofondo musicale seguito alle 21.30 dal concerto dei “Gravity”. Dalle 23 ecco i The Dylan’d Dogs e, a seguire, il dj set di VJ Zippy subito dopo la mezzanotte. Sabato 4 luglio il festival raddoppierà gli spazi con due palchi: sul Land Stage si esibiranno Davide Pisu al pianoforte alle 20 e VJ Zippy dalle 22, mentre il Fish Stage ospiterà il sottofondo musicale dalle 19 e le trallalleras e le launeddas di Roberto e Maurizio alle 20. Infine l’Alida Serra Trio alle 21.30, gli Skaosss alle 23 e, dopo la mezzanotte, il dj set USIP. Per agevolare l’afflusso dei visitatori sabato 4 luglio sarà attivo un servizio navetta al costo di 2 euro a corsa. Tre le fermate previste: il grande parcheggio nella piazza fronte ecocentro, largo Giovanni Zedda (fronte Domus Aurea) e nei pressi dell'edicola fronte cimitero.

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