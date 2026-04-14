Un morto e due feriti gravi: è il bilancio del tragico incidente avvenuto questa sera a Uta in via Sant’Ambrogio, la strada che collega il centro abitato con la Sp2.

La vittima, secondo le prime informazioni, aveva 21 anni. Viaggiava assieme con alcuni amici su una Panda che, per cause ancora da accertare, è finita fuori dalla carreggiata: il giovane è stato sbalzato all’esterno.

I soccorritori del 118 hanno provato a lungo a rianimarlo ma per il giovane - del quale non sono ancora state rese le generalità – non c’è stato niente da fare. Due amici sono stati trasferiti in ospedale a bordo di altrettante ambulanze.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Non è ancora chiaro se siano coinvolti altri veicoli. Mentre non è escluso che alla guida ci fosse un altro ragazzo che, forse sotto choc, si è allontanato prima dell’arrivo dei soccorsi.

(Unioneonline/E.Fr.)

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