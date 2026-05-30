Sinnai, una mattinata passeggiando in pinetaOrganizza la Pro Loco
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Si svolge domani mattina (domenica) la prima edizione di “In cammino per Noi”, all'interno del parco pineta. Organizza l'associazione turistica Pro Loco di Sinnai.
Il programma prevede una passeggiata aperta a tutti, dall’ingresso della pineta, con successivo accesso lungo i sentieri interni; al termine del percorso, il cui arrivo è previsto nel medesimo punto di partenza, sarà predisposto un piccolo buffet, seguito da una conferenza dedicata al tema della prevenzione.
Per motivi di sicurezza dalle ore 9,30 fino alla fine della manifestazione sarà vietata la circolazione stradale nello stesso parco.