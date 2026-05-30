Fiamme nella notte a Selargius tra le campagne lungo la statale 554 e l'asse mediano.

II fuoco ha aggredito diverse auto e un furgone: a dare l'allarme sono stati automobilisti di passaggio con immediato arrivo di alcune squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari con il supporto di autobotti per l'approvvigionamento idrico.

L'intervento sì è protratto per alcune ore. Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area, i Vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le probabili cause degli incendi che hanno coinvolto i veicoli. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio. Sul posto anche i carabinieri.

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