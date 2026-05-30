Incendio nella notte nelle campagne di Ortacesus. 

Il fuoco ha aggredito diversi ettari di terreno con i vigili del fuoco e i forestali impegnati in un lungo lavoro. 

I vigili del fuoco sono poi rientrati alla sede di via Marconi a Cagliari dopo aver messo in sicurezza il sito. Ora si fa la conta dei danni e si cerca di risalire alla causa del rogo.

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