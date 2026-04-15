Dimesso con cinque giorni di prognosi e preso in consegna dai carabinieri dopo aver rifiutato il ricovero al Policlinico di Monserrato Riccardo Mascia, il ventitreenne rimasto ferito nello schianto alle porte di Uta costato la vita a Michele Murgia, 21 anni di Assemini. L'incidente, ieri sera, in via Sant’Ambrogio che collega il centro abitato con la provinciale 12.

La Panda su cui viaggiavano era stata rubata nel pomeriggio a Quartu. Per cause da accertare, chi la guidava ha perso il controllo finendo fuori strada e schiantandosi contro un albero. Un impatto violentissimo che ha sbalzato il 21enne fuori dall'abitacolo.

L'intervento dei soccorsi è stato tempestivo. Gli operatori del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Indagano i carabinieri. Non si esclude la presenza di un terzo giovane che si sarebbe allontanato dopo l’incidente.

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