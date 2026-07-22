Commozione a Settimo San Pietro per i funerali di Giuliano Ortu, l'operaio e giardiniere di 50 anni vittima, assieme al 78enne Rodolfo Monaco, del tragico incidente stradale di sabato scorso sulla nuova Orientale sarda, all'altezza di Solanas.

In una chiesa gremita, il celebrante ha ricordato Giuliano, «uomo buono, lavoratore, benvoluto da tutti» e collaboratore dell’oratorio parrocchiale.

Il sacerdote ha invitato tutti alla preghiera e ha avuto parole di conforto per la famiglia, in un momento così triste e difficile.

Alla funzione solenne accompagnata dal coro della parrocchia, presenti amministratori comunali oltre a tantissimi amici di Ortu, che hanno voluto esprimere vicinanza alla famiglia.

Giuliano Ortu sabato scorso era uscito di casa molto presto per recarsi a Castiadas con Rodolfo Monaco per sistemare il giardino della villetta dell'amico. Sulla strada di ritorno, la tragedia al 14esimo chilometro dell'Orientale, con la Fiat 500 su cui viaggiavano, condotta da Monaco, travolta da un autovan che invece era diretto a Villasimius.

Ortu è morto qualche ora dopo in ospedale, Monaco sul luogo dell'incidente rendendo vani i tentativi di soccorso. Le indagini sull’accaduto sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Quartu.

Raffaele Serreli

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