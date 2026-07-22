Entra nel vivo a Guamaggiore la festa in onore di Santa Maria Maddalena, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità. Dopo le celebrazioni religiose e gli appuntamenti civili dei giorni scorsi, il programma entra nelle giornate centrali della manifestazione, tra momenti di fede, tradizione e spettacolo. La festa, organizzata dalla Parrocchia di San Sebastiano Martire e dal Comitato di Santa Maria Maddalena 2026 con la collaborazione dell'amministrazione comunale, della Pro Loco e delle associazioni locali, propone oggi, mercoledì 22 luglio, gli appuntamenti più significativi dal punto di vista religioso.

Alle 18 è previsto un incontro di testimonianza con don Bogdan Markhevka e la comunità ucraina della parrocchia di San Demetrio di Cagliari. Alle 18.45 sarà celebrata la messa solenne in rito bizantino, animata dal coro polifonico Santu Asili e Monti. Alle 20 prenderà il via la solenne processione per le vie del paese con il simulacro di Santa Maria Maddalena, accompagnata dall'organetto di Luigi Cordeddu, dal gruppo folk Efisio Vincenzo Melis, dal gruppo dell'Esarcato Apostolico e dai cavalieri. In serata spazio anche agli eventi civili. Alle 22 salirà sul palco Alessandro Pili con lo spettacolo di cabaret "La grande festa - 20 anni di legislatura del Sindaco di Scraffingiu", mentre alle 22.30 è in programma lo spettacolo pirotecnico curato dalla ditta F.lli Massa.

Domani, giovedì 23 luglio, i festeggiamenti si concluderanno con la Messa solenne delle 18.30 e, alle 19.30, con il rientro in processione del simulacro nella chiesa parrocchiale di San Sebastiano. A chiudere il calendario degli appuntamenti civili sarà, dalle 22, il dj set di Dj Etien "El Party". In occasione della ricorrenza, l'amministrazione cittadina ha rivolto un messaggio di auguri alla comunità: «Anche quest'anno Guamaggiore si prepara a vivere alcuni giorni di festa tra appuntamenti religiosi e momenti di intrattenimento, in un clima di condivisione che accompagna questa tradizionale ricorrenza».

© Riproduzione riservata