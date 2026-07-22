Una turista in vacanza a Solanas ha trovato questa mattina sulla spiaggia il nido di una tartaruga Caretta Caretta. Già ieri notte alcune persone che passeggiavano sull’arenile avevano visto la tartaruga entrare e uscire dall’acqua; poche ore fa poi il ritrovamento del punto nel quale l’animale ha depositato le uova.

Subito sono stati avvisati gli esperti dell’Area marina protetta ed è intervenuto il personale regionale e comunale, mentre è stata avvisata anche la Capitaneria di porto che recinterà l’area (già delimitata poco dopo il ritrovamento) per evitare che il passaggio dei bagnanti crei danni alle uova.

Il nido è molto vicino all’acqua, è possibile debba essere spostato più all’interno.

(Unioneonline)

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