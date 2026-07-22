Continui sbalzi di corrente e un blackout di cinque ore consecutive. Da giorni Serdiana fa i conti con l’inadeguatezza della rete elettrica del territorio messa a dura prova dalla domanda di energia provocata dall’ondata di caldo che ha investito la Sardegna. Ieri pomeriggio il momento più critico con il lungo blackout che ha creato fortissimi disagi a famiglie e imprese.

«I continui disservizi che stanno colpendo Serdiana sono inaccettabili – ha scritto la sindaca Alessia Puddu in un messaggio ai cittadini sui canali WhatsApp del Comune - l’ennesima interruzione di energia per quasi cinque ore rappresenta un danno gravissimo non solo per le famiglie, ma per l'intera economia locale».

Ieri a tarda sera, E-Distribuzione, ha inviato a Serdiana una squadra di tecnici da Oristano per intervenire sulle linee elettriche. Un intervento difficile a causa del sovraccarico di energia registrato in questi giorni in tutto il Sud Sardegna con molti territori in difficoltà. Le squadre specializzate sono al lavoro per cercare di riportare la situazione alla normalità.

La sindaca di Serdiana, intanto, annuncia una diffida formale nei confronti di E-Distribuzione e il supporto ai cittadini e imprese per le richieste di risarcimento danni. Le segnalazioni da parte di famiglie e imprese saranno raccolte in un apposito fascicolo da inviare alle autorità competenti.

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