Sì conclude venerdì ad Isili a partire dalle 20 la rassegna "Suoni, fiabe e Meraviglie" nella suggestiva cornice di Casa Anima Mundi organizzata dall'Associazione Culturale Palazzo d'Inverno in sinergia con l'Associazione Genna e Qibu sas.

Una manifestazione che nei suoi tre appuntamenti ha unito arte, territorio e socialità. Questo ultimo appuntamento punta i riflettori su una proposta originale che vede protagonista la nuova produzione firmata da Palazzo d'Inverno "Tutti in Loop – Il corpo diventa musica" dopo la prima nazionale andata in scena nei giorni scorsi al Nurarcheo Festival di Tortolì. Sul palco Claudia Benaglio e Laura Loi guidano il pubblico in una particolare performance concepita come un vero e proprio viaggio Sonoro totale. Uno spettacolo dove la partitura musicale non nasce dall'utilizzo di strumenti tradizionali, bensì dall'interazione profonda e diretta tra la corporeità, l'emissione vocale e la gestualità.

Si azzera così la distanza fisica e concettuale tra artisti e spettatori, abbattendo i confini tra chi osserva e chi agisce, così che il pubblica diventi protagonista. "Siamo davvero felici di come ha risposto il pubblico" hannod etto gli organizzatori "e di tutta l'energia che è venuta fuori durante gli eventi. Questo successo è il risultato del grande lavoro di squadra e delle sinergie tra le realtà coinvolte".

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