Ogni volta che piove tanto, soprattutto in autunno e in inverno, il sottopasso della nuova 125, situato nel borgo di San Gaetano, frazione di Quartucciu, si allaga e passarci diventa praticamente impossibile. Non è asfaltato, non lo è mai stato. Sono innumerevoli le volte in cui il comitato spontaneo dei residenti ha contattato l’Anas (che ha la competenza nella gestione e manutenzione del sottopasso) per chiedere che intervenisse per mettere l’asfalto e quindi renderlo fruibile dai residenti.

«Quando si forma l’acquitrino per via delle piogge, gli abitanti, inclusi anziani e ragazzini, sono costretti a trovare alternative per poter uscire dal borgo e non sempre queste alternative sono praticabili», dicono Elisabetta Lai e Gaetano Carpentieri, rispettivamente presidente e vicepresidente del comitato.

Ci vogliono giorni e giorni di sole per far sì che l'acqua piovana che si accumula, si ritiri. Lai e Carpentieri sostengono di aver sollecitato più volte l’Anas, ma che quest’ultima non ha fatto ancora niente. Ora si dicono pronti ad andare per vie legali: «Se entro breve tempo non interverranno, saremo costretti a fare causa all’Anas. Qui è in gioco l’incolumità degli abitanti».

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