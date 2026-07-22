La rassegna Mare e Miniere arriva a Sarroch con un ricco programma di appuntamenti dedicati alla cultura e alla musica. La 19ª edizione farà tappa a Villa Siotto con tre serate, dal 30 luglio al 1° agosto, proponendo presentazioni di libri e concerti che spaziano dalla tradizione popolare alla musica d'autore. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

Il programma si aprirà giovedì 30 luglio alle 21.30 con la presentazione del libro Gherras di Giuseppe Pepe Coròngiu. A seguire, alle 22.15, saliranno sul palco Stefano Valla e Daniele Scurati con Instabasua, un concerto dedicato alla musica popolare dell'Appennino che vedrà protagonisti il piffero e la fisarmonica.

La seconda serata, venerdì 31 luglio, inizierà alle 21.30 con la presentazione del volume Il canto di una vita, curato da Bustianu Pilosu, autobiografia di Daniele Cossellu, storico componente dei Tenores Remunnu 'e Locu di Bitti. Alle 22.15 sarà la volta di Truvatura, il progetto musicale di Luisa Briguglio, che si esibirà insieme a Fabrizio Lai alla chitarra, Matteo Nocera alle percussioni e France Duclairoir al contrabbasso.

La rassegna si concluderà sabato 1° agosto alle 21.30 con Sighida, un progetto che riunisce alcuni tra i più apprezzati musicisti della scena sarda. Sul palco saliranno Mauro Palmas al liuto cantabile e alla mandola, Giacomo Vardeu all'organetto diatonico e alla voce, Marcello Peghin alla chitarra, Marco Argiolas al clarinetto, Silvano Lobina al basso, Alessandro Foresti al pianoforte, Andrea Ruggeri alla batteria e il Cuncordu e Tenore de Orosei.

L'appuntamento di Sarroch conferma lo spirito di Mare e Miniere, festival che valorizza le tradizioni musicali e culturali attraverso incontri con gli autori e spettacoli dal vivo, offrendo al pubblico un'occasione per scoprire e approfondire il patrimonio artistico della Sardegna e di altre realtà musicali italiane.

L'ingresso a tutte le serate è libero.

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