Sono iniziati i preparativi per la quinta edizione del memorial Valentino Melis “Vale per sempre” che ogni anno richiama a Selegas centinaia di appassionati di motori e sostenitori della solidarietà. L’appuntamento è fissato per domenica 13 settembre, con una giornata dedicata al ricordo del giovane imprenditore scomparso prematuramente e alla raccolta fondi per la ricerca oncologica.

La manifestazione è promossa dalla famiglia Melis con la collaborazione del Comune di Selegas, della Pro Loco e della comunità locale. Anche quest’anno il cuore dell’iniziativa sarà il raduno di auto e moto storiche, con protagoniste le Fiat 500, le Vespe Piaggio e numerosi altri mezzi d’epoca.

Il memorial si conferma un appuntamento all’insegna della beneficenza. Nelle precedenti edizioni sono stati raccolti fondi destinati ad associazioni e strutture sanitarie, oltre a realtà impegnate nella lotta ai tumori come Salute Donna, Salute Uomo e la Fondazione Umberto Veronesi. Anche il ricavato dell’edizione 2026 sarà devoluto alla prevenzione e alla ricerca oncologica. La giornata prevede il consueto programma con degustazioni di prodotti tipici, momenti conviviali e musica fino a sera. Nei prossimi giorni saranno comunicati il programma completo, gli orari delle iscrizioni e il percorso dei vicoli attraverso la Trexenta.

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