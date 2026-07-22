Vanno avanti le indagini dei carabinieri di Quartu per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale di sabato a Solanas con la morte del giardiniere di Settimo San Pietro Giuliano Ortu e del pensionato di Quartu Rodolfo Monaco.

Sull'indagine viene mantenuto un comprensibile riserbo.

Come è noto, al momento è indagato (come atto dovuto) per duplice omicidio stradale il conducente dell'Autovan che avrebbe invaso la corsia opposta mentre percorreva la nuova Orientale, finendo contro la Fiat 500 sulla quale viaggiavano le vittime. Non si esclude che l'uomo, 69 anni, di Elmas, sia stato colpito da un malore, col Van finito sulla corsia opposta.

L'uomo è stato già dimesso dall'ospedale. Stanno meglio anche i componenti della famigliola di turisti inglesi che il Van stava accompagnando a Villasimius. Decisive per ricostruire l'incidente saranno sicuramente le immagini delle telecamere dell'Anas.

Le indagini vengono condotte dal maggiore Michele Cerri e dai luogotenenti Vittorio Piras e Andrea Boni della Compagnia dei carabinieri di Quartu.

Oggi nella parrocchia di Settimo alle 10,30 si svolgeranno i funerali di Giuliano Ortu.

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