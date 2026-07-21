Alle 3 di notte tra domenica e lunedì, un gruppo di cinque giovani ha preso di mira alcune auto parcheggiate a Quartucciu. A documentare l’episodio sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza di un residente, che mostrano i ragazzi cercare di aprire diversi veicoli, oltre a impossessarsi di alcuni oggetti presenti all’interno delle macchine. I fotogrammi sono stati pubblicati sui social, in un gruppo cittadino, dal proprietario di una delle auto coinvolte che, prima di sporgere denuncia, ha scelto di lanciare un appello ai responsabili e alle loro famiglie.

«Sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza questi cinque, i quali hanno ben pensato di divertirsi durante la loro vita notturna andando in giro per Quartucciu a tentare di aprire auto e trovare il tesoro», si legge nel post di Davide Corda. «Chiedo cortesemente a chiunque li conosca di avvertire le famiglie dell’accaduto o se presenti i genitori nel gruppo, i quali riconoscessero i propri figli, di riportare cortesemente tutti i beni “rubati” alla Ford Fiesta in foto al medesimo proprietario. Tutto il materiale verrà portato in caserma per denunciare il fatto entro e non oltre le 24 ore da questo post, dunque chiedo massima serietà», conclude.

La pubblicazione delle immagini ha scatenato centinaia di commenti, accomunati da un sentimento di esasperazione, e migliaia di interazioni e ricondivisioni. Tanti i residenti che parlano di una situazione ormai ricorrente e chiedono un rafforzamento dei controlli sul territorio, con alcune persone che hanno segnalato di avere avuto lo stesso problema più volte.

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