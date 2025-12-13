Tragedia a Monserrato: investito da un’auto, muore mentre attraversa la strada sulle strisceVittima un 91enne: il giovane alla guida della macchina è stato portato in ospedale in stato di choc
Tragico incidente a Monserrato, in via Giulio Cesare, nei pressi del cimitero comunale: morto un 91enne, inutili i soccorsi del 118.
Secondo una prima ricostruzione, l’anziano è stato investito da un’auto mentre stava attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali.
Dopo l’allarme, sul posto sono giunti i carabinieri della Sezione Radiomobile di Quartu assieme al personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso.
Il conducente del veicolo, un 20enne, è stato accompagnato in stato di choc in ospedale, al Santissima Trinità di Cagliari, anche per essere sottoposto agli accertamenti di rito.
Dell’accaduto è stata informata l’Autorità Giudiziaria, che ha disposto la restituzione della salma della vittima ai familiari.