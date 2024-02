Lavori nell'acquedotto costiero domani sul litorale con la sospensione della condotta nel tratto che interessa le località di Genn’e Mari, Geremeas 2, Bacu Mandara in territorio di Maracalagonis, Bruncu Gattus, Is Tellas e Rio Gavoi in territorio di Sinnai.

Sono state programmate tutte le operazioni utili a limitare la chiusura e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora i lavori dovessero essere completati prima del previsto. Al riavvio dell’acquedotto potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità, dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte, che saranno contrastati dalle squadre di Abbanoa con operazioni di spurgo e pulizia dei tratti di rete eventualmente interessati.

Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi.

