Accusati di furto una donna di 30 anni e un giovane di 34, sono stati arrestati a Torre delle Stelle dagli agenti del Commissariato di Quartu con la collaborazione dei vigilantes del villaggio.

È stata proprio una guardia della Vigilpol, la società privata che si occupa della vigilanza all’interno del villaggio turistico su incarico di quasi 400 utenti uniti nella associazione “Riprendiamoci Torre delle Stelle”, a far scattare l'allarme facendo arrivare le volanti della Polizia.

Tutto è accaduto nel pomeriggio quando il vigilantes ha notato la coppia muoversi con fare sospetto tra le villette in via dell’Acquario. Lo stesso ne ha seguito le mosse, allertando anche il Commissariato di Quartu che è prontamente intervenuto, arrestando i due con l’accusa di furto aggravato. La coppia sarebbe riuscita a entrare nella villetta impossessandosi di alcuni oggetti. Domattina dovrebbero comparire di fronte al giudice per il processo.

Questa vicenda comprova l'importanza della vigilanza privata all'interno della comunità. L'associazione "Riprendiamoci Torre delle Stelle", nata su iniziativa di alcuni proprietari, sin dal 2018 opera, con successo, per limitare l'incidenza dei furti nel territorio. Negli ultimi tre anni, il calo vertiginoso dei furti nel villaggio. Tanto che le adesioni all'associazione continuano a crescere.

