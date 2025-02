Traffico in tilt sulla statale 131, all’altezza di Villagreca, a causa di un grosso Tir che si è rovesciato nella scarpata laterale della strada. L’incidente, per fortuna senza gravi conseguenze per l’autista del mezzo pesante, è avvenuto in piena notte, alle 4,30.

Il camion frigorifero, di proprietà di un ditta di trasporti del nord Sardegna, carico di frutta e verdura, per cause che sono al vaglio della Polstrada di Sanluri, intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco, è uscito di strada invadendo la cunetta laterale per poi finire la sua corsa in una scarpata, rovesciandosi pericolosamente.

L’incidente, avvenuto al chilometro 29 della 131 in direzione Cagliari, ha causato, fin dal primo mattino, rallentamenti e file chilometriche di auto. Centinaia di automobilisti sono rimasti incolonnati per molto tempo.

Per molti la scelta, suggerita dai navigatori, di uscire a Serrenti e prendere la strada per Serramanna e da qui per Nuraminis per rimettersi sulla 131, non è stata felicissima. Per loro, davanti al cavalcavia Nuraminis-Serramanna demolito, è stato un calvario percorrere le modeste stradine comunali di Nuraminis, oggetto due settimane fa di un’ordinanza sindacale di chiusura al traffico non locale, alla ricerca della via per la 131.

© Riproduzione riservata