È stato individuato dai carabinieri il responsabile di un raggiro che ha visto come vittima una imprenditrice 61enne residente a Teulada. La donna aveva risposto a una falsa inserzione online in cui veniva messo in vendita un container. Versato l’acconto di 547 euro, il truffatore era sparito senza spedire l’oggetto pattuito.

I militari, avviate le indagini e risaliti al percorso del denaro, lo hanno identificato: si tratta di un 54enne di Crema che è stato denunciato per truffa aggravata.

(Unioneonline/s.s.)

