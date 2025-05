Code e rallentamenti sulla statale 131, a Monastir, per un tamponamento che ha coinvolto due autovetture e causato, per fortuna, solo un ferito non grave.

L’incidente è avvenuto alle 20 circa, al chilometro 22 della statale, in direzione Cagliari, proprio nel tratto in cui l’arteria si restringe ad una sola corsia per i lavori di sostituzione del guard-rail centrale, ormai quasi all’epilogo.

Una Renault Scenic, condotta da una donna di Villasor, ha tamponato violentemente una Fiat Punto che, in seguito all’urto sì è girata su se stessa.

Illesa la donna alla guida della vettura investitrice, mentre per il conducente della Punto è stato necessario il trasporto in ambulanza all’ospedale. L’uomo, rimasto vigile, avrebbe accusato forti dolori al collo. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

In seguito all’urto, si è formata una lunga coda di auto, indirizzata sulla strada complanare dopo la chiusura dell’arteria principale decisa dalla Polizia stradale, intervenuta sul posto per i rilievi del sinistro e per regolare il traffico automobilistico.

