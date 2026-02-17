Un’auto è uscita fuori strada ed è finita in un canale al km 20 della Statale 128, nei pressi di Suelli.

Una squadra dei Vigili del fuoco di Mandas si è occupata della messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessate. Il conducente, soccorso dal 118, non è in gravi condizioni.

Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata