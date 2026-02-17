Cagliari, mozione per frenare l’assalto eolicoLa proposta in consiglio comunale per attuare il piano Pratobello 2026 grazie a una modifica nel piano urbanistico
Cagliari prima città della Sardegna a lavorare per mettere in pratica il piano Pratobello 2026 illustrato venerdì scorso dall’ex parlamentare ed ex governatore Mauro Pili e che ha l’obiettivo di scongiurare l’attacco all’Isola da parte delle multinazionali delle rinnovabili.
Come? Attraverso l’inserimento direttamente nei Piani urbanistici comunali di riferimenti all’articolo 3, lettera f, dello Statuto che prevede competenza legislativa esclusiva della Regione in materia di edilizia e urbanistica.
Presentata una mozione ad hoc in consiglio comunale, con primo firmatario Marcello Corrias (Misto).
