Piena solidarietà alla comunità di Villasimius per i recenti e violenti eventi atmosferici che hanno messo a dura prova il territorio. Ad esprimere vicinanza e affetto è Bussoleno (Piemonte), Comune gemellato con Villasimius.

«Sappiamo bene – sottolineano gli amministratori del centro della Città Metropolitana di Torino – cosa significhi affrontare momenti come questi. Il dolore di una comunità diventa il dolore di tutti noi. Il legame che ci unisce rende ancora più forte il senso di partecipazione e di condivisione davanti a una prova così dura». E ancora: «Siamo certi che la forza, la dignità e il coraggio che contraddistinguono la vostra comunità sapranno trasformare questo momento di grande difficoltà in un percorso di ricostruzione e rinascita».

Da parte del sindaco di Villasimius Gianluca Dessì e dell’intera amministrazione comunale «il più sincero ringraziamento all’amministrazione di Bussoleno, paese gemellato, per la vicinanza e la solidarietà manifestate in occasione dei gravi eventi catastrofali che hanno colpito la nostra comunità».

Attenzione e sostegno da parte della comunità di Bussoleno «che rappresentano un segno concreto di amicizia istituzionale e di autentico spirito di collaborazione tra i nostri Comuni, valori che assumono un significato ancora più profondo nei momenti di difficoltà».

