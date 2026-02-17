A Sinnai il vento con concede tregua e arriva una nuova ordinanza della sindaca Barbara Pusceddu che per motivi di sicurezza ha disposto sino alle 21 di oggi,17 febbraio (salvo proroga o revoca anticipata per eventuale miglioramento delle condizioni meteo), la chiusura del Parco urbano della pineta, dei parchi e dei giardini comunali.

La sindaca invita la cittadinanza «al massimo rispetto delle misure di autoprotezione in caso di forti venti e ad evitare la frequentazione di aree alberate per tutta la durata dell'allerta».

In merito anche il capo della Polizia locale, Giuseppe Fiori, ha fatto sapere che «è stata disposta una giornata di vigilanza nel parco della Pineta di Sinnai per il corretto rispetto dell’ordinanza sindacale emanata nel tardo pomeriggio di ieri dalla sindaca Pusceddu, visto anche il bollettino di criticità emanato dalla Direzione regionale della Protezione civile che preventivava venti di burrasca per la giornata di oggi».

La sindaca di Sinnai ha richiesto anche un preventivo parere al Responsabile del Complesso dei Sette Fratelli dell’Agenzia Forestas il quale ha comunicato che le operazioni di bonifica delle piante più a rischio caduta è ancora in corso quindi è auspicabile tenere chiuso il Parco Urbano.

In serata, il vento dovrebbe prevedere una diminuzione, pertanto l’ordinanza, che ha validità sino alle ore 21 del 17 febbraio, entro la scadenza potrebbe essere anche prorogata nel caso in cui il nuovo bollettino, atteso per le ore 14 odierne, dovesse confermare il persistere del maestrale.

Per quanto riguarda i cimiteri, si è disposto che, «in caso di innalzamento del vento, tale da rappresentare un pericolo, si procederà alla immediata chiusura e all’evacuazione dei visitatori presenti».

L’accesso al Parco Pineta Urbano di Sinnai sarà consentito esclusivamente al personale dipendente dell’Agenzia Forestas, delle Forze dell’Ordine, della Polizia Locale e dei mezzi di soccorso.

