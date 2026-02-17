Incidente stradale questa mattina a Uta, in via Torino, dove una donna ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata.

Sul posto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno delimitato l'area liberando la donna che era rimasta incastrata fra le lamiere.

Sul posto anche un'ambulanza seppur la donna non abbia fortunatamente riportato ferite.

I vigili del fuoco hanno anche provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale.

Sul posto le forze dell’ordine per quanto di loro competenza.

(Unioneonline/v.l.)

