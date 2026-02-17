Pedinava l’ex moglie. In auto aveva una dashcam per riprendere tutto. Ma anche un coltello a serramanico. La persecuzione ai danni di una donna di Senorbì – già oggetto di indagini, tanto che l’uomo aveva l’obbligo di firma – si è conclusa ieri a Donori, dove i carabinieri hanno arrestato un autotrasportatore di 49 anni di Ortacesus.

Nella tarda serata di ieri la donna ha chiesto aiuto al 112: in stato di forte apprensione ha raccontato di essere seguita dall’ex marito mentre si trovava alla guida della propria auto. L’operatore della centrale, mantenendo un contatto telefonico costante con la vittima per rassicurarla e monitorarne gli spostamenti, le ha indicato di dirigersi verso il comune di Donori, allertando simultaneamente la pattuglia del paese.

L’operazione si è conclusa nei pressi della zona industriale di Donori, dove i militari sono riusciti a intercettare e bloccare il veicolo dello stalker. Nel corso della perquisizione, i carabinieri hanno trovato un coltello a serramanico di 11 centimetri e una dashcam, che l’indagato avrebbe utilizzato per filmare il pedinamento.

Il quarantanovenne è ai domiciliari.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata