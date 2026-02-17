Sinnai, lavori sulle rete elettrica cittadina: ecco le strade interessatePossibili disagi nella giornata di venerdì 20 febbraio
A causa dei lavori previsti sui propri impianti previsti per venerdì il 20 febbraio, Enel Distribuzione interromperà dalle 10 alle 17 il servizio elettrico in diverse strade di Sinnai.
Le vie interessate sono le vie Basilicata, Carbonia, Umbria, Ozieri, Toscana, Sardegna e Giardini.
«Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica - si legge in un comunicato - potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto si invita non commettere imprudenze e comunque si prega di non utilizzare gli ascensori».