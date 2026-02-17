Il vento ha provocato danni sulla linea elettrica che alimenta le pompe e l'impianto di sollevamento e nell'impianto di potabilizzazione dell'acquedotto di Corongiu che serve Burcei. Così il deposito nella periferia del paese non ha tardato ad asciugarsi e il paese rimasto senz'acqua. I disagi sono iniziati alcuni giorni fa, allargandosi con l'abbassarsi del livello dell'invaso.

Ieri, in attesa della sistemazione della linea elettrica, Enel ha piazzato un generatore di corrente, con l'impianto di sollevamento che ha ripreso funzionare. Attualmente l'acqua sta così nuovamente alimentando il deposito con la speranza che entro la giornata l'acqua possa anche arrivare in tutti i rioni del paese. Problemi si stanno creando anche nel servizio telefonico con disagi per gli utenti di alcuni rioni.

© Riproduzione riservata