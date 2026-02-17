È stata necessaria una settimana di indagini, basate sui video degli impianti di videosorveglianza, per individuare il presunto responsabile del furto di rame messo a segno il 10 febbraio in un’azienda agricola di Decimoputzu: i carabinieri della stazione di Decimomannu hanno denunciato un quarantunenne.

L’attività investigativa è partita dalla querela sporta da un cinquantaseienne: la vittima aveva riferito ai militari che, nella serata precedente qualcuno si fosse introdotto nella sua azienda riuscendo ad asportare circa 100 metri di cavi in rame.

I carabinieri hanno immediatamente attivato le procedure di verifica, procedendo alla visione e all’analisi meticolosa delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza dell’area interessata. E sono stati così ricostruiti i passaggi dell’incursione, con l’individuazione del ladro.

